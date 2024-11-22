Події

09:09 22.11.2024

Житловий квартал у Сумах атаковано трьома 3 дронами-камікадзе, пошкоджено 12 багатоповерхівок

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Удару по житловому кварталу в Сумах було завдано трьома дронами-камікадзе, внаслідок влучань пошкоджено 12 багатоповерхівок, житлові будинки та магазин, уточнили інформацію про наслідки ударів у Національній поліції України.

"Сьогодні близько п'ятої години ранку місто зазнало повітряного нападу ворога трьома дронами-камікадзе. Наразі відомо про 2 загиблих і 12 поранених осіб. Внаслідок ударів пошкоджено 12 багатоповерхових і п'ять приватних житлових будинків, магазин і 3 автомобілі", - сказано в повідомленні Нацполіції.

На місцях подій працюють рятувальники, посилені слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки.

Продовжується документування воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, що в результаті атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 особи загинули, 12 отримали поранення різного ступеня важкості.

Теги: #атака_бпла_рф #суми

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