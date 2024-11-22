У Сумах уже 12 поранених через атаку "шахедів"

Фото: https://t.me/Sumy_news_ODA

До 12 осіб зросла кількість поранених унаслідок удару БПЛА по житловому мікрорайону в Сумах 22 листопада, повідомила обласна військова адміністрація.

"Унаслідок атаки росіян по житловому мікрорайону, попередньо, 2 людини загинули, 12 дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 22 листопада, окупанти атакували Суми безпілотниками, під ударом опинився житловий мікрорайон, було відомо про 2 загиблих і 10 поранених.