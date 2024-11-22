Росіяни задіяли для обстрілів близько 140 РСЗВ і понад 900 дронів-камікадзе - Генштаб

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Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах п'яти ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційного удару, скинувши 85 керованих авіабомб, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці у п'ятницю вранці.

Крім цього, ворог здійснив понад три тисячі обстрілів, із них 139 із реактивних систем залпового вогню, і задіяв для уражень понад 900 дронів-камікадзе.

За даними Генштабу, противник також завдавав авіаційних ударів, зокрема в районах населених пунктів Греківка, Райгородка, Кузьминівка, Серебрянка, Лиман, Торецьк, Щербинівка, Олександро-Калинове, Іванопілля, Олександропіль, Чумацьке, Пустинка, Андріївка, Курахове, Улакли, Янтарне та Велика Новосілка.

Водночас, наголошується у зведенні Генштабу ЗСУ, минулої доби ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали одного удару по важливій цілі противника.