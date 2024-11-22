22 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1003 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1003 RUSSIAN AGRESSION

22 листопада в Україні відзначають 20 років від дня початку (2004) Помаранчевої революції.

Ще сьогодні Міжнародний день сина, Міжнародний день музиканта, День любові до веснянок, День гуманного суспільства.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филимона; святого Прокопія.

Міжнародний день музиканта

Щороку 22 листопада світ об'єднується, щоб відсвяткувати Міжнародний день музиканта, день, присвячений вшануванню пристрасті, творчості та відданості музикантів, які мають силу торкатися сердець і змінювати життя своїм мистецтвом.

День любові до веснянок

Веснянки є унікальним символом індивідуальності та природної краси, що прикрашає обличчя незліченної кількості людей по всьому світу.

День любові до ластовиння, який відзначають щороку 22 листопада, - це особлива подія, яка заохочує людей прийняти і полюбити свої веснянки. Цей день є святом любові до себе та прийняття себе, підкреслення краси цих природних ознак, які роблять кожну людину унікальною.

День гуманного суспільства

Ініціатором заснування події стала американська некомерційна організація "Гуманне товариство Сполучених штатів" (HSUS). Організацію було засновано саме цього дня 1954 року журналістами Фредом Майерсом, Хелен Джонсон, Ларрі Ендрюсом і Марсією Глейзер, нині вона базується у Вашингтоні і вважається однією з найбільших благодійних організацій в Америці.

Ще цього дня:

1938 - Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки;

1963 - У Далласі сталося одне з найгучніших убивств XX століття. Лі Гарві Освальд застрелив президента США Джона Кеннеді (JFK);

1975 - В Іспанії відновлено монархію - після смерті диктатора Франсиско Франко влада в країні перейшла до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, який цього дня став королем Іспанії;

1990 - 65-річна Маргарет Тетчер оголосила про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 - Початок Помаранчевої революції;

2005 - Указом Президента В. Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 - Початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, яку підтримували акціями по всій Україні.

Цього дня народилися:

270 років від дня народження Федора Петровича Мойсеєнка (Моїсеєнка) (1754–1781), українського вченого-мінералога, природознавця, одного з основоположників динамічного напряму в мінералогії;

140 років від дня народження Олександра Тимофійовича Жуковського (Жуківського) (1884–1925?), українського громадсько-політичного та військового діяча, підполковника Армії УНР, військового міністра УНР; за іншими даними народився 21.11.1884 р.;

140 років від дня народження Луї Неель (1904–2000), французького фізика, першовідкривача антиферомагнетизму, лауреата Нобелівської премії в галузі фізики (1970);

130 років від дня народження Олександри Дем’янівни Животко-Чернової (1894–1973), української письменниці, журналістки (США);

100 років від дня народження Святомира Михайла Фостуна (1924–2004), українського письменника, журналіста, громадсько-політичного діяча.

Церковне свято:

Цього дня відзначається пам'ять святого Прокопія Читця, який прийняв мученицьку смерть на початку 4 століття. Згідно з житієм, Прокопій народився в Єрусалимі і служив читцем у Кесарійській церкві, де роз'яснював парафіянам Святе Письмо і перекладав його сирійською. Святий прославився тим, що мав дар зцілювати одержимих бісами. За наказом намісника Палестини читця схопили і примушували принести жертву язичницьким богам. Прокопія, який відмовився це зробити, обезголовили.

Іменини: Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Афанасій, Павло, Петро, Федір.