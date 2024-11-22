УЗ у 2025 році збільшить кількість стикувань із поїздами до/з Німеччини

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) збільшить кількість стикувань із поїздами до/з Німеччини у 2025 році, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"По Берліну у нас додається пересадка в Перемишлі додаткова. Ще низка поїздів матимуть додаткове сполучення, і ми зараз працюємо над тим, щоб подовжити поїзд із Варшави до Хелма польсько-німецький, щоб була пересадка на Берлін у Хелмі", - сказав Перцовський на зустрічі з журналістами в четвер.

За його словами, з боку УЗ до зміни графіка в Хелмі все готово, але зміни відбудуться, коли партнери знайдуть вагони.

"Будемо працювати, щоб їх умовити, щоб у нас була зручна пересадка на Берлін. Поки що цей напрямок посилюється через Перемишль", - сказав Перцовський, зазначивши, що також можливе зручне стикування з півднем Німеччини через Будапешт.

"Будапешт дає зручне стикування, тому що не всі їдуть до Берліна, а ось до Мюнхена звідти добиратися дуже зручно", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що УЗ з 15 грудня запускає щоденний прямий поїзд Київ - Будапешт. Крім того, на міжнародних маршрутах додадуться поїзди Рава-Руська-Варшава спільно з польським державним оператором PKP Intercity і пересадочний маршрут до Братислави із ZSSK.