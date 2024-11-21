Членом наглядової ради "Укрпошти" призначено заступника міністра Ткаченка

Кабінет міністрів призначив членом наглядової ради АТ "Укрпошта" заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимура Ткаченка.

"Рішенням Кабінету Міністрів України погоджено моє призначення на посаду члена Наглядової ради "Укрпошта", як представника держави", - написав Ткаченко у Facebook у четвер.

За його словами, "Укрпошта" реалізовує багато успішних ініціатив, і його завдання підтримувати та розвивати ці починання. Ткаченко висловив подяку за довіру уряду та віце-прем'єр-міністру Олексію Кулебі.

Ткаченка призначено на посаду заступника міністра розвитку громад та територій України 27 вересня 2024 року. До цього він обіймав посади директора департаменту міського благоустрою КМДА (з 2021 до 2023 рр.), у 2023-2024 рр. був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.