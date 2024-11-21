У Кривому Розі вже 31 постраждалий

Кількість постраждалих унаслідок ранкового російського удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області зросла до 31 людини, двоє з них - у важкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Унаслідок влучання постраждала 31 людина, серед них двоє дітей - підліток, якому надали допомогу на місці, і підліток, який перебуває в лікарні, у стані середньої тяжкості. Загалом у лікарні перебувають 12 постраждалих. Серед них 33-річна та 86-річна жінки у важкому стані. У першої - різані рани голови, у другої - осколкове поранення живота. Решта - у стані середньої тяжкості. Лікарі борються за їхнє життя і надають їм необхідну допомогу", - написав Вілкул у телеграмі у четвер увечері.

За його словами, триває робота з ліквідації наслідків удару.

"Унаслідок ракетної атаки в місті, крім адмінбудівлі, пошкоджено 49 житлових будинків, пошту, магазин, ЛЕП, авто. У 32 будинках пошкоджено покрівлю, пошкоджено 517 вікон. Інформація ще уточнюється, бо пошкоджень багато", - написав голова Ради оборони.

Він розповів, що в Криворізькому районі створено спеціальні комісії, які ведуть роботу з визначення суми збитків, і вже прийнято 107 звернень про надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно. "Допомога буде надана всім, хто її потребує. Якщо постраждалі квартири будуть визначені спеціальними комісіями непридатними для відновлення, то містом будуть виділені кошти на придбання інших квартир, як і в попередні рази", - сказав Вілкул.

Раніше було відомо про 26 постраждалих у Кривому Розі в четвер. Серед них - двоє неповнолітніх.