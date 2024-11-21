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18:59 21.11.2024

JYSK відкрив сьомий магазин в Одесі

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JYSK відкрив сьомий магазин в Одесі

Міжнародна мережа JYSK відкрила новий магазин в Одесі в ТЦ "Родос" (вул. Генуезька, 1-е) у четвер, повідомили пресслужба компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Торгова площа нового магазину становить 955 кв. м, склад - 216 кв. м, офісні приміщення - 47 кв. м. Як і всі нові магазини JYSK, він побудований відповідно до сучасної концепції 3.0 з повним точковим освітленням, зручним розташуванням товарів, що буде створювати комфортний досвід покупок, зазначено в повідомленні.

Новий магазин став 101-м магазином мережі в Україні, яка відзначила в жовтні 20 років на українському ринку. У 2025 фінансовому році заплановано відкриття ще восьми нових магазинів та оновлення 12 діючих.

JYSK - частина сімейної Lars Larsen Group із понад 3,5 тис. магазинів у 48 країнах.

Виручка JYSK у 2023/24 фінансовому році склала EUR5,6 млрд.

Теги: #jysk #одеса

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