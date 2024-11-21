Зеленський подякував США за впровадження нових санкцій проти РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за впроваджений пакет санкцій, націлених проти економіки та військового бюджету РФ.

"Я вдячний Байдену і його адміністрації за сьогоднішній потужний пакет фінансових і банківських санкцій, спрямованих проти економіки і військового бюджету Росії. Націлившись на Газпромбанк, один із найбільших банків Росії, а також на його шість дочірніх компаній і понад 50 інших фінансових установ, США завдають значного удару по військовій машині Путіна та ще більше ізолюють його криваву, корумповану економіку від світового ринку", - написав Зеленський у соцмережі Х у четвер.

Президент наголосив, що це відбувається в критичний момент, коли РФ використовує "ракетне брязкання зброєю у відчайдушній спробі знищити те, що залишилося від міжнародного права". Зеленський наголосив, що агресор має заплатити повну вартість цієї війни.

"Ми глибоко вдячні за лідерство Америки в захисті свободи та за непохитну двопартійну підтримку Конгресу, який продовжує відстоювати сильні та рішучі санкції. Разом ми маємо послабити тиранію та зміцнити глобальну безпеку", - підсумував глава Української держави.

Як повідомлялося, міністерство фінансів США занесло до санкційного списку понад 50 російських банків, включно з Газпромбанком, банком "ДОМ.РФ", БКС Банком.