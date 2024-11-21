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18:33 21.11.2024

Перемога Трампа на виборах точно піде на користь Європі - віцепрем'єрка України з євроінтеграції

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Перемога Трампа на виборах точно піде на користь Європі - віцепрем'єрка України з євроінтеграції

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина вважає, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США піде на користь Європі та європейським політикам.

"Перемога Дональда Трампа на виборах точно піде на користь Європі. Я не кажу про Європейський Союз, я кажу про лідерів ЄС. Тому що стало багато європейських політиків, чиї політичні рішення диктуються політичним процесом усередині країни, дуже багато розглядів, якісь дзвінки Путіну тощо", - сказала вона на конференції "Матриця реформ: Основи посилення економічного зростання для вступу в ЄС" у Києві в четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, незалежно від подальших сценаріїв розгортання американської політики, вона сприятиме вибудовуванню власного суверенітету Європи, її оборонної спроможності, а також дискусії щодо України.

У цьому зв'язку Стефанішина нагадала про ідеї президента Франції Еммануеля Макрона щодо необхідності нової європейської суверенності та автономії. За її словами, якщо чотири роки тому над ними сміялися і говорили, що вони не потрібні, то тепер це єдиний спосіб домогтися миру в Європі після війни.

Теги: #перемога #трамп #стефанішина

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