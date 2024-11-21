Події

14:36 21.11.2024

Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

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Матернова: Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова прокоментувала російський ракетний удар по Дніпру, зазначивши, що відвідувала місто в понеділок.

"Я була в Дніпрі в понеділок. Боляче бачити, як Росія знову завдає ударів по цивільній інфраструктурі там і в Кривому Розі. Дніпро став свідком першого застосування МБР + "кинджалів" і крилатих ракет! Уламки, що впали, влучили в реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Російській жорстокості немає кінця", - написала Матернова в соцмережі Х.

Теги: #реакція #матернова #ракетний_удар

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