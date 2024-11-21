Трамп може зберегти дозвіл Україні завдавати ударів по РФ, вважає Подоляк

Обраний президент США Дональд Трамп за певних умов може зберегти дозвіл для України на удари по території Росії, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це питання прибутковості. Для Трампа важлива прагматична прибутковість, яку він може отримати на цьому напрямі. Це може бути репутаційна прибутковість, політична прибутковість або ж економічна прибутковість. Це може бути прибутковість навіть через приниження Путіна. Будь-яка прибутковість його влаштує", - сказав Подоляк.

За його словами, якщо Трамп побачить, що в Росії паніка, а Путін сховався, то для нього немає причин не підтримувати удари вглиб Росії.

Також Подоляк додав, що Трамп отримає прибутковість у разі, якщо США збільшать постачання певного озброєння Україні. Оскільки це призведе до "остаточного обнулення Росії" та суттєвого зростання репутації США.

Радник керівника ОП звернув увагу, що з Трампом потрібно працювати через прагматичні комунікаційні напрями, оскільки він "хоче реалізуватися як лідер".