Події

07:04 21.11.2024

У Києві 124 одиниці спецтехніки обробляють дороги від ожеледиці

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У Києві 124 одиниці спецтехніки обробляють дороги від ожеледиці

Спецтехніка комунальної корпорації "Київавтодор" здійснює превентивну обробку дорожнього покриття рідкими хлоридами у зв'язку із налипанням мокрого снігу, повідомляє пресслужба київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У роботах задіяно 124 одиниці спецтехніки", - ідеться в повідомленні.

Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів - бути обережними і носити флікери (відбивачі - ІФ-У) в темний час доби.

У КМДА зазначили, що за прогнозами синоптиків, у четвер, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень очікується помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

 

 

Теги: #київ #негода

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