21 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1002 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1002 RUSSIAN AGRESSION

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, День десантно-штурмових військ, День соціального підприємництва.

Ще сьогодні Всесвітній день філософії, Міжнародний день відмови від куріння, Всесвітній день телебачення, Всесвітній день привітань, Всесвітній день рибальства, Всесвітній день книги рекордів Гіннеса.

Православна церква - Введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста.

День Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої (22 листопада 2004 року) і Революції Гідності (акція студентів і громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Є наступником Дня Свободи, яке святкували 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, допоки його не скасували указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи.

День Десантно-штурмових військ

Свято встановлене указом Президента України від 21 листопада 2017 року, "з огляду на хоробрість і героїзм воїнів-десантників, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України".

Вперше був відзначений урочистою церемонією на Михайлівській площі в Києві, під час якої Президент України та військове командування вручили нову символіку, було проведено церемонію заміни блакитного берету на темно-бордовий, разом із новим беретним знаком, вручено штандарт командувача десантно-штурмових військ, прапор роду військ, встановлено текст клятви десантника.

Нині наша країна живе в умовах повномасштабного вторгнення Росії, Збройні сили України мужньо захищають нашу землю від окупантів та змушують їх відступати, наносячи противнику втрат. Українські десантники від перших днів повномасштабного вторгнення стоять на захисті нашої країни. Бійці брали участь у боях на півночі України під час спроби захопити Київ, на сході України відбивали спроби штурму окупантів, на півдні країни — під час оборони, а потім і контрнаступу у Миколаївській та Херсонській областях.

Всесвітній день філософії

Проголошено на 33-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в 2005 р. Відзначається щорічно в третій четвер листопада (UNESCO 33 C/Resolution 37).

Цей День зазнчає роль філософії в розвитку інтелектуальної культури та сприяє популяризації глибших роздумів про наші переконання, поведінку та спільні цінності. Філософія допомагає розширювати горизонти, ставити запитання і знаходити відповіді на важливі життєві проблеми, що позитивно впливає на особистий розвиток і суспільство загалом.

Всесвітній день телебачення

Всесвітній день телебачення - Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/RES/51/205 Генасамблеї ООН 17 грудня 1996 року, який відзначають щорічно 21 листопада, на честь дати проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму (21-22 листопада 1996 року) в Організації Об'єднаних Націй.

Державам запропонували відзначати цей День, обмінюючись телепередачами, присвяченими таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і розширення культурного обміну.

Міжнародний день відмови від куріння

Відзначається за пропозицією Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (Резолюція № WHA 42.19).

Заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) у 1977 році, має на меті підвищити обізнаність про шкідливий вплив куріння на здоров'я та заохотити людей відмовитися від цієї звички. Водночас це можливість звернути увагу на важливість боротьби з тютюновою залежністю, яка є однією з основних причин багатьох серйозних захворювань і передчасної смертності у світі.

Всесвітній день рибальства

Урочистості з приводу Всесвітнього дня рибальства слугують важливим нагадуванням про те, що ми повинні зосередитися на важливих змінах в управлінні рибальством на нашій планеті. Це необхідно з метою забезпечення стійких запасів і оздоровлення океанічних екосистем. Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй закликала країни, які ще не долучилися до цих процесів, стати повноправними учасниками морського права та юрисдикції національних і міжнародних вод, морського та океанічного дна, а також у процесах, необхідних для підтримання стабільності всього рибальського промислу.

Всесвітній день рибальства було засновано 1998 року. Відзначається рибальськими громадами по всьому світу щорічно 21-го листопада.

Ще цього дня:

1916 – Через німецьку міну потонув "Британнік", корабель-близнюк "Титаніка";

1918 - У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава (Івано-Франківськ);

1919 - Було укладено "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 - Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 - У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. Наступного, 1948 р. було утворено Координаційний Центр Українських Громадських Організацій у Європі. Після тривалої підготовки, у листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), що об'єднав усі крайові та міжкрайові українські організції діаспори;

1962 - Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби;

2004 - В Україні проходив другий тур виборів Президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Почалася Помаранчева революція;

2013 - В Україні розпочався Євромайдан.

Цього дня народилися:

330 років від дня народження Вольтера (Марі Франсуа Аруе) (1694–1778), французького письменника, поета, публіциста, філософа, історика;

140 років від дня народження Петра Петровича Єфименка (1884–1969), українського археолога, етнографа, дослідника палеоліту, слов’янської археології та етнографії, одного з фундаторів вітчизняного палеолітознавства;

135 років від дня народження Михайла Ілліча Ясинського (1889–1967), українського історика, бібліографа, книго- та бібліотекознавця;

125 років від дня народження Михайла Дмитровича Драґана (Драгана) (1899–1952), українського мистецтвознавця, етнографа; за іншими даними народився 20.11.1899 р., 03.12.1899 р.;

100 років від дня народження Ігоря Івановича Корнєйчика (1924–1974), українського бібліографа, бібліографознавця, педагога.

Церковне свято:

Цього дня православна церква святкує велике дванадесяте свято - Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Батьки Діви Марії святий Йоаким і свята Анна дали обітницю присвятити свою доньку богові й у трирічному віці привели її до Єрусалимського храму. Там вона виховувалася разом з іншими благочестивими дівчатами, вивчала Святе Письмо, займалася рукоділлям, а весь вільний час проводила в молитвах. За переказами, Марії являлися янголи, які розмовляли з нею і подавали їй їжу. У храмі Марія жила до п'ятнадцяти років, а після закінчення цього віку їй у чоловіки обрали благочестивого вдівця Йосипа.

Свято Введення встановилося ще на зорі християнства. У православ'ї воно набуло широкого розповсюдження в 9 столітті. Ще його асоціювали не стільки з Богородицею, скільки з поняттям початку, в цьому випадку - початку справжньої зими.

Іменини: Олександр.