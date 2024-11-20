Події

23:16 20.11.2024

Ворожа авіація продовжує завдавати ударів КАБ по Курській області

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Ворожа авіація продовжує завдавати ударів КАБ по Курській області

Авіація РФ продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії в Курській області, повідомляє Генеральний штаб України.

«Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує наносити удари керованими авіаційними бомбами по території Росії. Наразі відомо про 20 авіаційних ударів із застосуванням 33 КАБ», - ідеться у зведенні.

Також за даними генштабу, з початку доби середи на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Зокрема, противник завдав одного ракетного удару, 61 авіаційного удару із застосуванням 91 УАБ, більше ніж 560 ударів дронамі-камікадзе і здійснив більше ніж 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Теги: #генштаб #зведення

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