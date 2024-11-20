Правоохоронці затримали 5 організаторів схем ухилення за допомогою фіктивних довідок про інвалідність - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція України ліквідували чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку, до організації яких причетні п'ятеро ділків з різних регіонів України.

"У Києві затримано 35-річного тренера з боксу та столичного студента, які намагалися "заробити" на працевлаштуванні призовників на підприємство критичної інфраструктури. Мова йде про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, яка має право на бронювання своїх працівників в умовах воєнного стану. Щоб реалізувати оборудку, ділки залучили особисті зв'язки в компанії. Наразі встановлюють усіх осіб, причетних до "схеми", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

Правоохоронці також викрили ексзаступника начальника обласного ТЦК на Хмельниччині.

"На Хмельниччині підозру отримав колишній заступник начальника обласного ТЦК, який продавав військовозобов'язаним фіктивні довідки про розлад психічного здоров'я. Надалі потенційні призовники намагалися використати підробку для "списання" з військового обліку. Для вчинення злочину організатор використовував особисті зв'язки серед посадовців ТЦК та лікарів", - ідеться в повідомленні.

Також затримано жителів Запоріжжя та Прикарпаття.

"У Запоріжжі на гарячому затримали місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров'я. На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв'язки в МСЕК продавав довідки про інвалідність. Це давало можливість чоловікам отримати відстрочку від призову", - повідомляє СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру (відповідно до скоєних злочинів) за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою); ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 (пособництво в прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою); чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до дев’яти років в'язниці з конфіскацією майна.