УЧХ відкрив молодіжну резиденцію на Львівщині

Український Червоний Хрест (УЧХ) відкрив молодіжну резиденцію у Львівській області.

"У Яворівській міській територіальній громаді у селі Наконечне Перше відкрили Молодіжну резиденцію", - повідомив УЧХ у середу у фейсбуці.

Відкриття молодіжного простору УЧХ - це новий етап діяльності Яворівської філії Українського Червоного Хреста. Комфортні умови простору, де одночасно можна проводити заходи для понад 20 осіб, створено завдяки підтримці донорів та місцевої влади.

"Ми змогли знайти симбіоз, що дозволяє реалізувати проєкти та безперервно вкладати у наше майбутнє", - вважає голова Львівської обласної організації УЧХ Іван Семерак.

На відкритті молодіжного простору були присутні представники Данського та Австрійського Червоного Хреста, Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, представники Національного комітету, Західного міжрегіонального офісу та Львівської облорганізації УЧХ.

Фінансували створення молодіжної резиденції УЧХ коштом проєкту #BraVo "Програма розвитку організації та волонтерства" та програми #PSPU Українського Червоного Хреста.