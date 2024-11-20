Європа і Канада мають об'єднатися і забезпечити безпеку України - звернення 79 політиків та інтелектуалів

Країни Європа і Канада не можуть чекати на план новообраного президента США Трампа і повинні об'єднатися в коаліцію охочих, щоб гарантувати безпеку України, ідеться у відкритому зверненні від 19 листопада, яке підписали 79 чинних і колишніх політиків, військових, журналістів, політологів та інтелектуалів.

"У той час як багато хто з тривогою чекає, що зробить Трамп, прем'єр-міністр Польщі дослухався до поради експертів і закликав до створення коаліції держав, готових гарантувати безпеку України і стримати подальшу російську агресію... До Польщі могли б доєднатися країни Балтії, Північні країни, Велика Британія, Франція, Канада і Нідерланди... Змінивши політику та факти на місцях, коаліція підштовхне інших долучитися до неї, і європейці й канадці отримають можливість захищати себе і свої інтереси незалежно від дій США", - ідеться у зверненні.

Його автори пропонують п'ять пунктів, які повинна і може зробити європейсько-канадська коаліція охочих. Серед них - озброїти Україну для перемоги, конфіскувати всі заморожені російські активи для фінансування перемоги України, розширити протиповітряну оборону над заходом України і використовувати її для прикриття коаліційних військ на землі. Також пропонується надати реальні гарантії безпеки, включно із взаємною обороною, для вступу України до НАТО, а на себе Коаліція може взяти зобов'язання щорічно витрачати на оборону щонайменше 3% ВВП, спільно закуповувати критично важливі засоби, яких бракує Європі та Канаді, зокрема й за рахунок спільних запозичень.

"Зробивши описані тут кроки, європейці та канадці покажуть, як ми можемо підтримувати свою вагу в НАТО, одночасно страхуючи себе від будь-якого зниження зобов'язань США щодо забезпечення потенціалу в Європі. Ми можемо показати, як бути хорошими союзниками, поки США розвертаються, щоб стримувати Китай, і продемонструвати, що стримування Китаю на Тайвані починається зі стримування Росії по всій Європі та її перемоги в Україні. Час не терпить, тому ми, ті, хто підписав цей лист, закликаємо європейські держави і Канаду використати свої сили, швидко сформувати коаліцію охочих і разом вжити цих кроків - заради безпеки України і нашої власної", - йдеться в документі.

Серед тих, хто підписав звернення, - експосол Канади в Україні та Сербії Роман Ващук, експрезиденти Естонії та Латвії Тоомас Хендрік Ільвес і Егілс Левітс, колишній командувач армією США в Європі Бен Годжес, колишній британський міністр оборони Бен Воллес, засновник американської Renew Democracy Initiative Гаррі Каспаров, аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд.

Джерело: https://www.democratic-strategy.net/_files/ugd/dcfff6_1259c870184a4db2afe378820d626a82.pdf