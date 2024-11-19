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22:51 19.11.2024

Одеська область зранку середи переходить на графіки погодинних відключень замість аварійних – ДТЕК

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Київ. 19 листопада. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Одеська область, де була найскладніша ситуація з енергопостачанням після масованої атаки РФ по енергетиці в неділю, 17 листопада, з 6:00 середи переходить на графіки погодинних відключень, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з його повідомленням у Телеграм у вівторок пізно ввечері, відключатимуть по одній-дві черги з 6:00 до 23:00. Світла не буде від 3 до 7 годин залежно від групи.

ДТЕК попереджає, що відключення можуть коригуватися протягом дня в разі, якщо "Укренерго" оновлюватиме команди відповідно до ситуації в енергосистемі.

Як повідомлялося, Україна з понеділка, 18 листопада, живе за графіками погодинних відключень, за винятком Львівської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Волинської, Закарпатської областей, де є можливість їх не застосовувати. В Одеській області аварійні відключення діють із ранку неділі, коли сталася атак.

Джерело: t.me/dtek_ua/1950

Теги: #електроенергія #енергетика

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