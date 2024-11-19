Події

21:55 19.11.2024

Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

1 хв читати
Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

Загальна кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів міста Куп'янськ Харківської області з реактивних систем залпового вогню «Град» протягом вівторка зросла з двох до чотирьох осіб.

"Унаслідок ворожого обстрілу дістали вибухові поранення троє жінок - 59, 47, 51 років, і 50-річний чоловік, їм було надано медичну допомогу на місці", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено будинки, будівлі навчальних закладів і приватних підприємств.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #купянськ #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 19.11.2024
Окупанти обстріляли передмістя Херсона, поранено жінку

Окупанти обстріляли передмістя Херсона, поранено жінку

17:14 19.11.2024
У Куп'янську 2 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

У Куп'янську 2 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:50 19.11.2024
Унаслідок ворожого обстрілу прикордонної Гоптівки постраждали два мирних жителі - Синєгубов

Унаслідок ворожого обстрілу прикордонної Гоптівки постраждали два мирних жителі - Синєгубов

07:42 19.11.2024
У Глухові 6 загиблих, 12 поранених від удару по гуртожитку

У Глухові 6 загиблих, 12 поранених від удару по гуртожитку

22:05 18.11.2024
В Одесі вже 55 поранених від ракетного удару

В Одесі вже 55 поранених від ракетного удару

19:54 18.11.2024
Зеленський у Куп'янську провів нараду про захист регіону від КАБів

Зеленський у Куп'янську провів нараду про захист регіону від КАБів

18:03 18.11.2024
Зеленський відвідав Куп'янськ

Зеленський відвідав Куп'янськ

17:43 18.11.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, постраждав мирний житель - ОВА

Окупанти обстріляли село на Харківщині, постраждав мирний житель - ОВА

15:42 18.11.2024
Окупанти обстріляли житловий квартал Костянтинівки, дві людини загинули, двоє поранені

Окупанти обстріляли житловий квартал Костянтинівки, дві людини загинули, двоє поранені

15:23 18.11.2024
Кількість постраждалих унаслідок удару по Одесі зросла до 43 осіб

Кількість постраждалих унаслідок удару по Одесі зросла до 43 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Данії: Зараз час збільшувати нашу підтримку Україні, без самонав'язаних червоних ліній

Графіки відключень е/е в середу застосовуватимуться з 6:00 до 22:00 для однієї черги

Зеленський упевнений у "налагодженні процесів" із командою Трампа, до США також вирушить Єрмак

Зеленський: Тепер у нас є ATACMS, наші далекобійні дрони, "Нептун", ми все це будемо використовувати

Генштаб ЗСУ: ворог найактивніший на покровському напрямку - 16 атак відбито, три бої тривають

ОСТАННЄ

Європа і Канада мають об'єднатися і забезпечити безпеку України - звернення 79 політиків та інтелектуалів

Окупанти втратили 328 військових на покровському напрямку у вівторок – Генштаб

Одеська область зранку середи переходить на графіки погодинних відключень замість аварійних – ДТЕК

Сибіга закликав Конгрес США визнати дії РФ геноцидом українців

Сибіга: оновлена ядерна доктрина РФ і риторика про застосування ядерної зброї - не більш ніж шантаж

Через 1000 днів війни Україна залишається сильною, Путін не досяг жодної важливої мети – Зеленський

Україна не прийме жодних угод "земля в обмін на мир" – Сибіга

Сибіга обговорив із сенаторами Гремом і Блюменталем українсько-американське стратегічне партнерство

Сибіга і заступник держсекретаря США обговорили оборонну співпрацю та енергетичну допомогу

Україна розслідує 200 екологічних воєнних злочинів - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА