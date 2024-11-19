Кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів Куп'янська зросла до чотирьох осіб - поліція

Загальна кількість постраждалих унаслідок ворожих обстрілів міста Куп'янськ Харківської області з реактивних систем залпового вогню «Град» протягом вівторка зросла з двох до чотирьох осіб.

"Унаслідок ворожого обстрілу дістали вибухові поранення троє жінок - 59, 47, 51 років, і 50-річний чоловік, їм було надано медичну допомогу на місці", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Унаслідок обстрілів у місті пошкоджено будинки, будівлі навчальних закладів і приватних підприємств.

Розпочато досудове розслідування за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.