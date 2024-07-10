"Укрнафта" закупить 52 авто Toyota Corolla за 41,6 млн грн, відхилила єдину заявку на 33 вахтові автобуси за 161 млн грн

ПАТ "Укрнафта" підписало договір із офіційним дилером Toyota в Україні - ТОВ "Сервісний центр "Діамант" (Львів) на поставку до 30 листопада поточного року 52 автомобілів Toyota Corolla на загальну суму 41,625 млн грн.

Згідно з інформацією в системі публічних електронних закупівель Prozorro, договір підписано 4 липня за підсумками проведеного тендера, в якому автодилер був єдиним учасником. Очікувана сума закупівлі становила 41 млн 626,3 тис. грн.

Потенційні учасники тендеру зверталися до замовника із проханням внести зміни до тендерної документації, вказуючи, що умови "прописано" під Toyota Corolla, однак зміни внесено не було.

Сервісний центр "Діамант" - офіційний дилер Toyota у Львові та Львівській області, у 2023 році, за даними проєкту Clarity-project, отримав 67,3 млн грн чистого прибутку за зростання чистого доходу на 36% до 2022 року - до 1,044 млрд грн.

Водночас у тендері на закупівлю 33 од. вахтових автобусів завдовжки не більше ніж 9 м колісної формули 4х4 на суму 160,81 млн грн "Укрнафта" відхилила у зв'язку з невідповідністю тендерним умовам (зокрема техспецифікації) заявку єдиного учасника - компанії "Зернотрейд", яка пропонувала спецавтобуси KANGAL виробництва ТОВ "Авто Трейд Сервіс" (з локалізацією 20,76%).

Крім того, у тендері на закупівлю трьох вахтових автобусів колісної формули 6х6 за 18,85 млн грн із тих самих підстав також відхилено заявку єдиного учасника - ТОВ "УкрЄвроМАЗ", яке пропонувало автобуси на шасі Renault виробництва АТ "Нафтоавтоматика" (локалізація 20,98%).

Ще в одному тендері на поставку АТ "Укрнафта" 10 автобусів середнього класу (завдовжки 10 м) на очікувану суму 53,125 млн грн брав участь лише торговий дім "Еталон Авто" з пропозицією 53,1 млн грн. Наразі очікується рішення про переможця.

Як повідомлялося, компанія "ОТП Лізинг" надасть ПАТ "Укрнафта" послугу фінансового лізингу в розмірі 105,56 млн грн на закупівлю 28 автобусів малого класу "Еталон" для підрозділів управління транспорту.