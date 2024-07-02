Економіка

15:59 02.07.2024

УЗ запускає контейнерні та контрейлерні поїзди до німецького порту Дуйсберг

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УЗ запускає контейнерні та контрейлерні поїзди до німецького порту Дуйсберг

"Укрзалізниця" (УЗ) планує запустити регулярні контейнерні та контрейлерні поїзди між Україною і найбільшим внутрішнім річковим портом у Європі Дуйсбург (Німеччина), повідомила пресслужба компанії.

Відповідний меморандум укладено з власником і керуючою компанією порту Duisburger Hafen Aktiengesellschaft, ідеться в повідомленні УЗ у телеграм-каналі у вівторок.

Зазначається, що завдяки співпраці з найбільшим у світі річковим портом УЗ зможе організовувати зовсім новий сервіс door to door для українських та європейських клієнтів.

Перший поїзд за маршрутом термінал ЦТС Ліски - порт Дуйсбург вирушить уже цього літа.

Зазначається, що до перевезення прийматимуть всі вантажі, які транспортуються залізницею або автотранспортом.

"Обираючи нову послугу, клієнт зможе чітко прогнозувати кінцеву вартість перевезення та строки доставки, адже поїзд прямуватиме без черг на кордоні. Також вагомою перевагою залізниці є значно менший вплив на забруднення довкілля", - наголошується в повідомленні.

Компанія Duisburger Hafen AG, частина акціонерного капіталу якої належить Федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія та м. Дуйсбург, є власником і керуючою компанією порту Дуйсбург.

Порт розташований поблизу місця злиття річок Рур і Рейн, приблизно за 190 км від Північного моря. Він є найбільшим внутрішнім річковим портом не лише в Європі, а й у світі. У порту розташовано вісім контейнерних терміналів. Наявні можливості надають змогу відправляти вантажі до інших країн Європи, Близького Сходу та Африки.

Порт Дуйсбург обробляє 4,3 млн TEU (20-футових стандартних контейнерів). До нього ведуть водні та залізничні шляхи, автомобільні дороги.

 

Теги: #контейнери #укрзалізниця #німеччина #порт

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