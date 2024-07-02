Фіала: Завдяки підтримці уряду все більше чеських компаній беруть участь у відновленні України

Завдяки підтримці уряду і державних установ чеські компанії дедалі активніше беруть участь у відновленні України, яка протистоїть російській агресії, заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Як повідомляється на сайті уряду Чехії, одну з когенераційних установок, поставлених GENTEC в Україну, у Празькому виставковому центрі оглянув прем'єр-міністр Петр Фіала. Також разом із представником уряду з питань відновлення України Томашем Копечним Фіала провів переговори з директором компанії Вацлавом Кляйном.

"Контракти, що реалізуються в Україні, приносять Чеській Республіці і можливості працевлаштування, і економічний розвиток", - сказав прем'єр-міністр.

В уряді зазначили, що чеські компанії вже поставили в Україну десятки когенераційних установок на сотні мільйонів крон. Постачання цих пристроїв фінансується коштом міжнародних фондів. Однією з успішних компаній у сфері постачання енергетичних технологій є GENTEC.

Минулого року Чеська Республіка виділила 500 мільйонів чеських крон на проєкти в межах гуманітарної, розвивальної та економічної допомоги Україні. Зокрема, держава зробила свій внесок у розмінування сільськогосподарських територій, які постраждали від війни в Харківській, Херсонській та Сумській областях.

"Цьогоріч держава також підтримає гуманітарну допомогу, допомогу з метою розвитку та економічну допомогу в розмірі 500 мільйонів чеських крон. За перші шість місяців цього року вже було витрачено майже половину цієї суми. Так, чеські компанії поставлять, наприклад, водоочисні споруди та обладнання для клінік і реабілітаційних центрів у Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.