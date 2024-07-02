Економіка

11:30 02.07.2024

Грози знеструмили 245 населених пунктів, на шахті в Донецькій області виведено на поверхню 50 працівників - Міненерго

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Грози знеструмили 245 населених пунктів, на шахті в Донецькій області виведено на поверхню 50 працівників - Міненерго

В Україні через грози станом на 9:00 2 липня залишалися знеструмленими 245 населених пунктів, повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

"Найбільше - 101 - на Хмельниччині. Також через негоду без світла абоненти Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Житомирської областей", - зазначили у відомстві.

Крім того, через негоду на Закарпатті відключалася повітряна лінія обленерго. У результаті знеструмлювалися підстанції, побутові споживачі, а також залізниця - було порушено рух поїздів. Усі споживачі заживлені.

За інформацією Міненерго, у Донецькій області під час бойових дій відключалася повітряна лінія обленерго. Унаслідок цього знеструмилася підстанція і підключені до неї побутові споживачі, а також шахта. Під землею перебували 50 працівників, їх вивели на поверхню.

Крім того, вночі ворог завдав масованого обстрілу по Херсону. При цьому було пошкоджено будівлі обленерго - на них сталася пожежа, для гасіння якої викликали ДСНС. Також знеструмлювалося одне з генерувальних підприємств. Без електропостачання в обласному центрі залишилося 6 844 абоненти. В області було знеструмлено понад 3,5 тис. точок обліку в семи населених пунктах.

Упродовж минулої доби в західному регіоні через технологічне порушення також вимикали високовольтну повітряну лінію, що з'єднує Україну з Угорщиною. Лінію ввімкнено в роботу, причину порушення з'ясовують.

Як повідомлялося, 2 липня графіки погодинних відключень споживачів застосовуються цілу добу з 0:00 до 24:00.

Минулої доби для часткового покриття дефіциту електроенергії Україна додатково залучала аварійну допомогу з енергосистем Угорщини, Польщі та Словаччини.

За даними міністерства, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 30 796 МВт*год.

 

Теги: #міненерго #енергетика

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