Економіка

18:06 20.06.2024

АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління активи "Татнафти"

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АМКУ дозволив "Укрнафті" отримати в управління активи "Татнафти"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) у четвер дозволив ПАТ "Укрнафта" отримати в управління активи "Татнафти".

Ідеться, зокрема, про понад 50% у ТОВ "Татнафта-АЗС-Україна", ТОВ "Полтава-Капітал" і ТОВ "Харків-Капітал".

Раніше у пресслужбі "Укрнафти" зазначали, що йдеться про понад 110 об'єктів різного типу (автозаправні комплекси, нафтобази, інші господарські приміщення), розташованих на території Полтавської та Харківської областей.

За її даними, більшість зазначених об'єктів перебуває в незадовільному стані: з майже 70 АЗС мережі "Татнафта" можуть працювати близько 15. Аналогічна ситуація з нафтобазами, які не працюють.

У зв'язку з цим потрібні значні зусилля для відновлення АЗС, у результаті чого "Укрнафті" доведеться розглядати кожен об'єкт окремо, щоб розрахувати необхідний рівень інвестицій і терміни їх повернення.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в серпні 2023 року передав в управління ПАТ "Укрнафта" заарештовані активи російської "Татнафти".

Раніше, у липні 2022 року, Офіс генерального прокурора повідомив, що за його клопотанням в управління АРМА було передано корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювали російські корпорації "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" і російські банки, на загальну суму понад 7,75 млрд грн.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності й оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКартка", які реалізують юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення передати державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #амку #татнафта #активи #укрнафта

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