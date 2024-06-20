Зростання ВВП в Україні в травні сповільнилося до 3,7%, за 5 міс. - до 4,3% - перша віцепрем'єрка

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в травні 2024 року порівняно з травнем минулого року становило майже 3,7%, що нижче за квітневий і березневий показник у 4,3% та 4,6% відповідно, такі попередні оцінки оприлюднила перша віцепрем'єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

"ВВП України зріс на 3,7% у травні 2024 року, продемонструвавши стійкість перед обличчям викликів. Загалом за перші п'ять місяців року українська економіка зросла на 4,3%", - написала вона в соцмережі X.

Свириденко зазначила, що зростання було зумовлене експортом і будівельним попитом, і в таких галузях, як металургія та машинобудування, спостерігалося пожвавлення.

"Попри безпекові ризики та логістичні труднощі, економіка України залишається стійкою", - наголосила Свириденко.

Як повідомлялося, Мінекономіки оцінювало зростання ВВП за підсумками чотирьох місяців у 4,5 [±1%].

Нацбанк України 25 квітня погіршив прогноз зростання ВВП країни цього року з 3,6% до 3% після 5,3% минулого року.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року спрогнозував зростання економіки цього року на 4,6%, проте нещодавно в Мінфіні повідомили про його погіршення до 3,5%, а Свириденко минулого тижня в Берліні заявила, що прогноз погіршили до менше ніж 4%.

Окрім того, Мінфін повідомив, що за підсумками четвертого перегляду програми з МВФ, завершення якого очікується до кінця червня, макроекономічний прогноз буде погіршено.

Згідно з оцінками Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД), зростання ВВП України в травні сповільнилося до 3,5% з 4,2% у квітні та 4,8% у березні внаслідок суттєвого пошкодження російськими атаками генерації електроенергії.