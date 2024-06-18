Без світла в Україні залишаються 473 населені пункти - "Укренерго"

На ранок вівторка через бойові дії та інші причини без енергопостачання залишаються 473 населені пункти, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що енергетики під'єднали до електромережі понад 55 тис. абонентів у Полтавській області, які знеструмлювалися через обстріл РФ 17 червня, - без світла тоді залишилися 53,3 тис. побутових і 2,4 тис. юридичних споживачів.

При цьому Міністерство енергетики в телеграм-каналі повідомило у вівторок, що в Дніпропетровській області внаслідок падіння уламків ворожої ракети було пошкоджено газопроводи.

Відомство також зазначило, що вчора в низці західних областей графіки відключень не застосовували впродовж трьох годин, щоб не допустити перевантаження перетину (зокрема, "Прикарпаттяобленерго" і "Волиньообленерго" після 16:00 повідомляли про скасування графіків до 19:00 - ЕР).

За даними "Укренерго", сьогодні імпорт становить 25,7 тис. МВТ-год, що майже на 5% менше за вчорашній показник.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 червня, графіки погодинних відключень скасовано з 10:00 до 15:00 завдяки активності СЕС.