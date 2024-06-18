"Укренерго" скасувало графіки відключень до 15:00

НЕК "Укренерго" скасувала графіки погодинних відключень (ГПВ) е/е до 15:00 вівторка.

"Сьогодні, 18 липня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовано з 10:00 до 15:00. З 15:00 до 24:00 споживання обмежуватиметься за встановленими обленерго графіками", - написав системний оператор у телеграм-каналі.

Причина - активніша робота СЕС, пояснило "Укренерго".

Раніше таку інформацію з посиланням на "Укренерго" розмістило "ДТЕК", чиї оператори системи розподілу працюють у чотирьох областях і Києві, а також мережеві оператори "Прикарпаттяобленерго" і "Миколаївобленерго".