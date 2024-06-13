Економіка

07:19 13.06.2024

YASNO у 2023 р. збільшила обсяг постачання е/е на 1 млрд кВт-год - СЕО компанії

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YASNO у 2023 р. збільшила обсяг постачання е/е на 1 млрд кВт-год - СЕО компанії

Постачальник енергоресурсів YASNO 2023 року наростив обсяг постачання е/е приблизно на 1 млрд кВт-год, або на 15%, порівняно з 2022 роком, додавши до свого портфеля майже 1 тис. нових клієнтів - непобутових споживачів, повідомив генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

"У 2023 році ми наростили частку в бізнес-сегменті на 1 млрд кВт-год. Це досить швидкий темп. Ми додали приблизно 500 клієнтів у категорії B2B і орієнтовно стільки ж - B2G, оскільки через публічні тендери постачаємо е/е для державних і комунальних підприємств", - сказав він під час Business breakfast від Forbes Ukraine в середу.

За словами Коваленка, у відсотковому значенні нарощування обсягу становило приблизно 15%.

Він додав, що частка присутності компанії в кожному регіоні вже визначається на рівні 7%: "Десь 15%, десь 5-7%, залежно від результатів роботи наших команд у тому чи іншому регіоні та рівня агресивності конкуренції", - сказав гендиректор.

СЕО YASNO також розраховує, що загалом до кінця 2024 року в портфелі компанії половина поставок буде в сегменті B2B - "це буде вільний ринок і вільне постачання".

 

 

Теги: #поставки #yasno #е_е

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