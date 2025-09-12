Інтерфакс-Україна
Економіка
20:21 12.09.2025

Обсяг поставок LNG із США "Нафтогазом" та ORLEN досяг 400 млн куб. м

Група "Нафтогаз" в партнерстві з польським ORLEN в межах підготовки до осінньо-зимового 2025-2026 вже поставила в Україну приблизно 400 млн куб. м скрапленого газу ((LNG) із США, повідомила українська компанія.

"Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, слова якого наводяться на сайті в п’ятницю ввечері.

Згідно з релізом, імпорт американського газу здійснюються через два термінали – Свиноуйсьце в Польщі та Клайпеда в Литві.

"Загалом станом на середину вересня для поставки в Україну законтрактовано близько 450 млн куб. м американського LNG", – резюмувала НАК.

Як повідомлялося, у березні 2025 року "Нафтогаз" та ORLEN підписали меморандум про довгострокову співпрацю у сфері зрідженого природного газу (LNG). В рамках меморандуму було укладено низку угод на постачання цього палива.

Окрім того, в кінці травня "Нафтогаз" та ORLEN уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розвиток співробітництва, зокрема, у сфері видобутку та розробки родовищ, відновлення зруйнованої війною інфраструктури, реалізацію потенційних спільних проєктів.

 

Теги: #поставки #газ

