Інтерфакс-Україна
Події
00:45 13.10.2025

Трамп готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну

1 хв читати

Президент США Дональд Трамп готовий надіслати Україні Tomahawk, якщо Росія не припинить війну.

"Я можу поговорити з ним (Путіним – ІФ-У). Я можу сказати: дивіться, якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм (Україні – ІФ-У) томагавки. Я можу це сказати", - сказав він, відповідаючи на питання, що спочатку поговорить з Путіним.

Трамп назвав Tomahawk "дуже наступальною зброєю" і новим кроком агресії. "І чесно кажучи, Росії це не потрібно. Їм це не потрібно. Але якщо це (війна – ІФ-У) не буде врегульовано, ми цілком можемо це зробити", - сказав він.

Джерело: https://x.com/clashreport/status/1977487142365593849

Теги: #поставки #tomahawk #трамп

