Електрику в Києві у I кв.-2025 відключали за борг у середньому 7 тис. грн - YASNO

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Середній борг споживачів за електрику у Києві, за який їм припинялося електропостачання, у січні-березні 2025 року склав 7 тис. грн, що на 35% менше порівняно з аналогічним перідом 2024 року, повідомив постачальник енергоресурсів YASNO.

"У минулому році середня сума боргу клієнтів YASNO у Києві, котрим припиняли електропостачання, складала 10,8 тис. грн. За перший квартал 2025 року ця цифра зменшилась до 7 тис. грн", – йдеться у релізі енергопостачальника.

При цьому зазначається, що збільшилась кількість оплат протягом 10 днів після відключення, а всього за послугу відновлення електропостачання клієнти у Києві сплатили вже понад 8,6 млн грн, які YASNO перерахував відповідним операторам системи розподілу.

Як наголосили у компанії, щоб уникнути додаткових витрат на відновлення електропостачання достатньо вчасно і в повному обсязі сплачувати рахунки за спожиту електроенергію.

"Ми вдячні всім клієнтам, котрі сплачують рахунки вчасно і закликаємо не накопичувати борги. Відключення – це завжди крайній захід, який використовують енергетики, щоб достукатись до боржників. Тож якщо маєте розуміння, що ну ніяк сплатити не можете, зверніться в YASNO, щоб укласти графік погашення заборгованості. Це дозволить уникнути відключення і збереже кошти за повторне підключення", – пояснив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Щоб максимально спростити процес відновлення електропостачання, якщо відключення не вдалося уникнути, YASNO створив новий онлайн-сервіс, яким лише за перші три дні ним скористались понад 100 клієнтів, зазначили у компанії.

"Щоб відновити електропостачання після відключення за борги, боржникам необхідно здійснити три кроки: сплатити борг за е/е у повному обсязі за посиланням https://yasno.ua/services/reconnection; подати заявку на відновлення електропостачання; сплатити рахунок за відновлення та додати квитанцію у відповідь на лист від YASNO", – описав алгоритм дій енергопостачальник.

Там також уточнили, що після оплати боргу, сплати рахунку за відновлення, оформлення заявки, термін відновлення, яке реалізують фахівці оператора системи розподілу (обленерго) у містах складає три робочих дні, у сільській місцевості – п’ять.