Конференція з відновлення в Берліні запустила проєкти на EUR16 млрд

Конференція з відновлення України в Берліні (URC2024) розширила кількість вимірів такого відновлення до чотирьох - бізнес, євроінтеграція, громади та людський капітал - і дала старт проєктам на загальну суму понад EUR16 млрд, повідомив державний секретар МЗС ФРН Томас Баггер.

"16 млрд євро - оціночна вартість проєктів, які були започатковані на конференції", - сказав він на церемонії закриття.

Перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко, яка очолювала урядову делегацію на URC2024, підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" таку попередню оцінку.

За її словами, найближчим часом Мінекономіки підіб'є підсумки й уточнить приблизний розподіл цієї суми за напрямами.

На пресконференції за підсумками URC вона зазначила, що на заході було 3 тис. учасників, підписано понад 110 угод у сфері бізнесу, а також створено Консультативну раду з питань бізнесу, щоб сприяти залученню приватного сектору до відновлення та відбудови України.

Свириденко наголосила, що однією з головних тем і пріоритетом для українського уряду було енергетичне питання, оскільки за підсумками останніх російських обстрілів Україна втратила 50% своїх енергетичних потужностей.

"Україна підписала кілька угод, спрямованих на просування відновлюваних джерел енергії, на постачання газотурбінних і газопоршневих установок. Тому я думаю, що це одна з найважливіших речей, що ця конференція дає результати в галузі енергетики", - зазначила перший віцепрем'єр.

Серед інших успіхів вона назвала формування "Альянсу навичок для України" на EUR700 млн в умовах структурного безробіття та 6,5 млн українців за кордоном.

"Однією з найпопулярніших тем, які обговорювалися протягом цих двох днів, було страхування воєнних ризиків. Я чудово пам'ятаю, як насправді розвивалася ця дискусія протягом останніх двох років. Але зараз ми маємо дуже конкретні результати й результати співпраці з DFC. Понад 15 кредитно-експортних агентств по всьому світу надають страхування воєнних ризиків і кредитне фінансування для компаній", - заявила також Свириденко.

Заступник міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Едмондо Чіріеллі зазначив, що Італія як країна, що прийме наступний URC2025, усе ще обирає список основних тем для нього, але має намір дотримуватися порад німецьких колег і не забувати про вступ до ЄС, "відновлення соціальної тканини суспільства", місцеве самоврядування, оскільки відновлення здійснюється на локальному рівні, а також про приватний сектор, без якого відбудувати країну не вдасться.