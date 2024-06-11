Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Національний банк (НБУ) ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики.

"НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Збільшується потенціал банків щодо нарощення кредитного портфеля в півтора разу. Нові положення сприятимуть розвитку проєктного кредитування, зокрема для швидкої відбудови енергетичної інфраструктури", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, підвищується доступність кредитів для домогосподарств, а також малого та середнього бізнесу для придбання енергообладнання.

"Ці рішення - частина нашої спільної стратегії, яка допоможе реалізувати децентралізацію енергосистеми України. Ми даємо українським родинам, ОСББ, бізнесу, громадам можливості посилити власну енергетичну стійкість. Пільгові кредити на енергообладнання, спрощене підключення нових установок, гранти на встановлення сонячної генерації та теплових насосів. Одночасно держава та громади встановлюють мініТЕЦ по всій країні", - додав він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/7812