"Укренерго" залучить у KfW кредит на реконструкцію підстанції у Львівській області

НЕК "Укренерго" залучить EUR30,4 млн кредиту німецького держбанку KfW у рамках проєкту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (інтеграція української ОЕС до європейської об'єднаної енергосистеми) IV".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в п'ятницю ухвалила рішення про схвалення договору про погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов'язань за Гарантійною угодою між Кабінетом Міністрів України та KfW щодо цього проєкту між Міністерством фінансів, Міністерством енергетики, самою НКРЕКП та "Укренерго".

Як повідомлялося з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд у п'ятницю схвалив залучення ще EUR30 млн від державного банку Німеччини (KfW) на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області.