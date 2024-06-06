Міжнародні резерви України в травні знизилися на 7,9% - до $39 млрд

Міжнародні резерви України в травні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд - до $39 млрд 033,8 млн.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) і від міжнародних партнерів", - пояснюється на сайті НБУ в середу.

Нацбанк уточнив, що у квітні чистий продаж ним валюти становив $3,08 млрд, що на 30,7% більше, ніж у попередньому місяці: НБУ продав на валютному ринку $3,09 млрд і викупив у резерви $11,1 млн.

"Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, насамперед на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні", - пояснив центробанк таку динаміку.

Крім того, на поточний обсяг резервів вплинули надходження на користь уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу.

На валютні рахунки Кабінету Міністрів за травень було переведено $143,1 млн, тоді як на обслуговування і погашення держборгу спрямовано $412,3 млн.

Зазначається, що Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $240,8 млн.

Центробанк додав, що на обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $216,1 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", - зазначив регулятор.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України у квітні скоротилися на 3,1%, або на $1,4 млрд після досягнутого наприкінці березня історичного максимуму в $43 млрд 762,7 млн завдяки рекордним зовнішнім надходженням у розмірі понад $9 млрд за місяць.

НБУ 25 квітня підвищив прогноз резервів на кінець цього року до $43,4 млрд з $40,4 млрд і до $44,3 млрд з $42,1 млрд - на кінець наступного.