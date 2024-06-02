Економіка

11:21 02.06.2024

По всій Україні, крім трьох областей, від ранку неділі діють аварійні відключення е/е - "Укренерго".

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По всій Україні, крім трьох областей, від ранку неділі діють аварійні відключення е/е - "Укренерго".

У неділю з 9:00 по всій Україні, за винятком Волинської, Львівської та Закарпатської областей, застосовуються аварійні відключення е/е, повідомила НЕК "Укренерго".

Причина - важка ситуація в енергосистемі внаслідок нової атаки росіян на об'єкт мережі системи передачі, наслідки якої наразі усуваються, зазначила НЕК у Facebook.

Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, не обмежується.

За інформацією Міністерства енергетики в телеграм-каналі, через негоду на ранок залишаються знеструмленими 133 населені пункти в Київській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Загалом - понад 32 тис. абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Теги: #електроенергія

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