"Укренерго" запроваджує ліміти споживання на перший день літа з 18:00 до 23:00

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" запроваджує ліміти споживання регіонам для промислових і побутових споживачів із 18:00 до 23:00 суботи, 1 червня.

Як зазначає системний оператор у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері, до критичної інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення, обмеження не застосовуються.

"У разі перевищення доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", - пояснила НЕК.

Як повідомлялося з посиланням на МАГАТЕ в четвер, четвертий реактор Рівненської АЕС готують до зупинення на плановий ремонт. Також триває плановий ремонт на одному з блоків Південноукраїнської АЕС. Загалом Україні після окупації Запорізької АЕС доступні дев'ять енергоблоків потужністю 7,8 ГВт.

Обмежень е/е не було з вівторка до п'ятниці після виведення 26 і 27 травня двох енергоблоків із ремонту.