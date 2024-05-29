Економіка

13:08 29.05.2024

Заступник міністра фінансів США обговорить у Києві питання посилення санкцій і прибутку від активів РФ

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Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо прибув в Україну, де заплановано низку зустрічей із посадовцями для обговорення питань підтримки України та антиросійських санкцій, повідомляється в телеграм-каналі Посольства США в Україні.

"Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій і зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #київ #заступник_міністра #сша

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