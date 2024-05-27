Дефіцит електроенергії зберігається більшу частину доби понеділка - "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі зберігається більшу частину доби, через що ліміти на споживання е/е для областей, як було анонсовано ввечері в неділю, діють із 6:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас у своєму телеграм-каналі компанія зазначає, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови здійснюється імпорт е/е загальним обсягом 16 258 МВт-год, що на третину більше за показник неділі.

"Укренерго" звертає увагу, що в окремі години він сягатиме меж технічної можливості в 1700 МВт. Експорту немає і не передбачається, акцентує системний оператор.

За даними НЕК, учора, 26 травня, за запитом оператора енергосистеми Польщі Україна з 13:00 до 18:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

На ранок знеструмлені 458 населених пунктів (переважно - через обстріли РФ - ЕР).

Щодо газопостачання, за інформацією Міненерго, газовики підключили ресурс 1290 абонентам у Жмеринці Вінницької області після припинення постачання внаслідок падіння уламків збитого "шахеда" в суботу. Залишаються без газу 17 споживачів.