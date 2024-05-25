Економіка

19:13 25.05.2024

Міністри фінансів G7 обіцяють домагатися дотримання стелі цін на нафту з РФ

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Міністри фінансів G7 обіцяють домагатися дотримання стелі цін на нафту з РФ

Країни G7 продовжать домагатися дотримання у світі встановленої ними стелі цін на російську нафту, йдеться в опублікованому в суботу комюніке за підсумками зустрічі міністрів фінансів країн "Групи семи" в Італії.

"Ми будемо посилено домагатися дотримання потоку цін на нафту, не порушуючи водночас стабільності глобального ринку", - зазначається в документі.

Міністри наголосили, що їхні країни "рішуче реагуватимуть на порушення потоку цін, зокрема, запроваджуючи санкції проти тих, хто обходить цей режим (...)".

Крім того, міністри заявили, що їхні країни готові й надалі запроваджувати санкції проти Росії, "зокрема - щоб знижувати доходи РФ від продажу енергоносіїв, і щоб знижувати її можливості видобувати енергоресурси в майбутньому".

Також міністри фінансів заявили про важливість запровадження подальших санкцій проти структур, що підтримують російський ВПК.

 

 

Теги: #нафта #росія #g7

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