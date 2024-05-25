Економіка

18:38 25.05.2024

"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

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"Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання е/е в неділю

НЕК "Укренерго" не застосовуватиме обмеження споживання електроенергії для населення і промисловості в неділю, повідомляє пресслужба НЕК.

"Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових і промислових споживачів не прогнозується", - сказано в телеграм-каналі "Укренерго".

Тим часом енергетики додатково інформуватимуть громадян у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування заходів обмеження споживання.

Теги: #укренерго

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