Економіка

16:26 24.05.2024

Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

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Кабмін зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Кабінет Міністрів зобов'язав обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень електроенергії, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Економічне відновлення повноцінно неможливе без стабільної роботи енергетичної системи... Минулого разу ми говорили про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову уряду, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну і справедливу черговість відключень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Також, за словами прем'єра, Кабмін визначив, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, що виконують мобілізаційні завдання.

Крім того, уряд затвердив законопроєкт, "який дасть змогу суттєво покращити ситуацію на ринку електроенергії та вирішити питання боргів на балансуючому ринку".

Зокрема, пропонується створити спеціальні рахунки для широкого кола суб'єктів, що, за словами Шмигаля, дасть змогу забезпечити прийнятний рівень розрахунків і зменшити борги перед "Укренерго" та покращить ситуацію зі стійкістю енергосистеми країни.

Теги: #кабмін #шмигаль #електроенергія

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