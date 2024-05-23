Економіка

18:46 23.05.2024

Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

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Графіки погодинних відключень е/е через дощі застосовуватимуться в п'ятницю цілодобово - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень (ГПО) діятимуть 24 травня, як і сьогодні, для промислових і побутових споживачів на всій території України з 00:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням у телеграм-каналі, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, що виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причиною обмежень "Укренерго" називає прогнозовану дощову погоду і щільну хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі і в денні години буде дефіцит електроенергії.

"Укренерго" зазначає, що відключення можуть бути застосовані в разі перевищення визначених для кожної області лімітів обсягів споживання.

Як повідомлялося, ГПО застосовувалися протягом доби в четвер, 23 травня.

Теги: #електроенергія #відключення

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