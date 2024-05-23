Укрексімбанк здійснив зміни у правлінні

Наглядова рада державного Укрексімбанку за результатами конкурсного відбору визначила Павла Гашковця, Максима Земляного і Світлану Агєєву на вакантні посади членів правління із роботи з проблемною заборгованістю, відповідального за операційну діяльність, а також члена з питань фінансів відповідно.

Згідно з повідомленням пресслужби держбанку, відповідне рішення наглядова рада держбанку ухвалила 23 травня 2024 року. Переможці конкурсного відбору обіймуть ці посади після погодження їхніх кандидатур Нацбанком України (НБУ).

Павло Гашковець має понад 25 років керівного досвіду в банках України, Австрії, Італії, Казахстану та Чехії. Максим Земляний обіймав керівні посади в українських банках понад 20 років. Світлана Агєєва є фахівцем у сфері фінансового планування та аналізу з досвідом понад 10 років роботи на посаді фінансового директора в українських та європейських банках.

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року Укрексімбанк завершував трійку лідерів за загальними активами (290,60 млрд грн) серед 63 банків країни. Чистий прибуток Укрексімбанку за минулий рік становив 5,23 млрд грн.