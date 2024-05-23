Економіка

14:14 23.05.2024

Укрексімбанк здійснив зміни у правлінні

1 хв читати
Укрексімбанк здійснив зміни у правлінні

Наглядова рада державного Укрексімбанку за результатами конкурсного відбору визначила Павла Гашковця, Максима Земляного і Світлану Агєєву на вакантні посади членів правління із роботи з проблемною заборгованістю, відповідального за операційну діяльність, а також члена з питань фінансів відповідно.

Згідно з повідомленням пресслужби держбанку, відповідне рішення наглядова рада держбанку ухвалила 23 травня 2024 року. Переможці конкурсного відбору обіймуть ці посади після погодження їхніх кандидатур Нацбанком України (НБУ).

Павло Гашковець має понад 25 років керівного досвіду в банках України, Австрії, Італії, Казахстану та Чехії. Максим Земляний обіймав керівні посади в українських банках понад 20 років. Світлана Агєєва є фахівцем у сфері фінансового планування та аналізу з досвідом понад 10 років роботи на посаді фінансового директора в українських та європейських банках.

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року Укрексімбанк завершував трійку лідерів за загальними активами (290,60 млрд грн) серед 63 банків країни. Чистий прибуток Укрексімбанку за минулий рік становив 5,23 млрд грн.

Теги: #правління #укрексiмбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:18 26.04.2024
Фінансовий та операційний директори Ощадбанку перейшли в правління Сенс Банку

Фінансовий та операційний директори Ощадбанку перейшли в правління Сенс Банку

10:34 09.02.2024
Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ у свої системи

Укрексімбанк активно розглядає інтеграцію ШІ у свої системи

17:03 28.12.2023
Укрексімбанк надав фінансування Луцькій міській раді спільно з ЄБРР та ЄІБ

Укрексімбанк надав фінансування Луцькій міській раді спільно з ЄБРР та ЄІБ

22:30 18.10.2023
Чистий прибуток Укрексімбанку за 9 міс.-2023 сягнув 3,6 млрд грн

Чистий прибуток Укрексімбанку за 9 міс.-2023 сягнув 3,6 млрд грн

13:04 02.08.2023
До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк

До програми "єОселя" долучився Укрексімбанк

12:43 24.07.2023
Мінфін сформував нове правління Сенс Банку

Мінфін сформував нове правління Сенс Банку

15:18 27.06.2023
З початку 2023 року фінансовий результат Укрексімбанку становить 1,5 мільярда гривень

З початку 2023 року фінансовий результат Укрексімбанку становить 1,5 мільярда гривень

20:02 31.01.2022
Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

Суд залишив без руху позов ексспівробітника Укрексімбанку Осіпова щодо поновлення на посаді

11:45 25.12.2021
Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

Кабмін змінив склад правління "Укрзалізниці" та продовжив контракт із його головою

20:00 10.11.2021
Чистий прибуток Укрексімбанку за 10 міс. перевищив 2 млрд грн

Чистий прибуток Укрексімбанку за 10 міс. перевищив 2 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

"Укренерго" скасувало обмеження споживачів з 07:00 до 20:00 середи в усіх областях

Україна виконала всі структурні маяки до очікуваної наприкінці травня місії МВФ щодо 4-го перегляду програми EFF - заступниця міністра фінансів

ОСТАННЄ

Зниження активності СЕС через щільну хмарність не дозволило зменшити час застосування обмежень е/е - "Укренерго"

ДП "Укрспирт" опинилося на межі банкрутства - Держаудитслужба

Потребу в додаткових військових витратах держбюджету-2024 оцінюють у $5 млрд - глава Мінфіну

Команда МВФ прибула в Україну напередодні початку 27 травня у Варшаві місії щодо 4-го перегляду програми EFF

Україна "коридорами солідарності" з 2022 р. експортувала понад 136 млн тонн товарів та імпортувала 52 млн тонн - ЄК

ЄБА просить надати бізнесу можливість самому відбирати критично важливих співробітників

Титанова "Велта" відчуває гостру нестачу кадрів аж до зупинки виробництва - СЕО

Актуалізація вимог "єОселі" збільшить попит на якісне житло і стимулюватиме економіку країни - думка

Обмеження е/е в Україні в середу розпочнуться з 19:00 замість 20:00 - обленерго

УЗ підвищила вартість комплектів білизни в плацкартних і купейних вагонах у 1,6 раза, у вагонах СВ - удвічі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА