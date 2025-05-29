Чистий прибуток Укрексімбанку у І кв.-2025 зріс на 26,0% – до 2,4 млрд грн

Державний Укрексімбанк (Київ) за перший квартал 2025 року збільшив свій чистий прибуток порівняно із першим кварталом торік на 26%, або на 508,6 млн грн – до 2,4 млрд грн та увійшов до трійки найприбутковіших банків за цей період.

Згідно зі звітністю на сайті банку, його чистий процентний дохід зріс на 42,5%, або на 686,5 млн грн – до 2,3 млрд грн, тоді як чистий комісійний дохід – на 4,4%, або на 12,6 млн грн, до 301,4 млн грн.

Загальні активи банку за січень-березень 2025 року зросли 0,3%, або 945,5 млн грн – до 292 млрд грн, тоді як загальна сума зобов'язань зменшилась на 0,4%, або на 1 млрд грн – до 278,8 млрд грн.

При цьому сума коштів клієнтів в Укрексімбанку зросла на 1,3%, або 3,26 млрд грн – до 247,3 млрд, тоді як кошти банків зменшилися на 17%, або на 393 млн грн – до 1,92 млрд грн.

Укрексімбанк за перший квартал цього року збільшив власний капітал на 17,6%, або на 1,9 млрд грн – до 13,3 млрд грн.

"Протягом трьох місяців 2025 року банк перевищував очікувані нормативи достатності капіталу, визначені оновленою Програмою капіталізації, та дотримувався мінімальних рівнів пруденційних нормативів відповідно до вимог НБУ", – зазначається у звіті.

Як повідомлялося, Укрексімбанк завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування – 5,9 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток становив 2,8 млрд грн, що на 16,1% менше ніж 2023 року через зростання податку на прибуток на 93% – до 3,1 млрд грн.