Інтерфакс-Україна
Економіка
18:07 29.05.2025

Чистий прибуток Укрексімбанку у І кв.-2025 зріс на 26,0% – до 2,4 млрд грн

2 хв читати
Чистий прибуток Укрексімбанку у І кв.-2025 зріс на 26,0% – до 2,4 млрд грн

Державний Укрексімбанк (Київ) за перший квартал 2025 року збільшив свій чистий прибуток порівняно із першим кварталом торік на 26%, або на 508,6 млн грн – до 2,4 млрд грн та увійшов до трійки найприбутковіших банків за цей період.

Згідно зі звітністю на сайті банку, його чистий процентний дохід зріс на 42,5%, або на 686,5 млн грн – до 2,3 млрд грн, тоді як чистий комісійний дохід – на 4,4%, або на 12,6 млн грн, до 301,4 млн грн.

Загальні активи банку за січень-березень 2025 року зросли 0,3%, або 945,5 млн грн – до 292 млрд грн, тоді як загальна сума зобов'язань зменшилась на 0,4%, або на 1 млрд грн – до 278,8 млрд грн.

При цьому сума коштів клієнтів в Укрексімбанку зросла на 1,3%, або 3,26 млрд грн – до 247,3 млрд, тоді як кошти банків зменшилися на 17%, або на 393 млн грн – до 1,92 млрд грн.

Укрексімбанк за перший квартал цього року збільшив власний капітал на 17,6%, або на 1,9 млрд грн – до 13,3 млрд грн.

"Протягом трьох місяців 2025 року банк перевищував очікувані нормативи достатності капіталу, визначені оновленою Програмою капіталізації, та дотримувався мінімальних рівнів пруденційних нормативів відповідно до вимог НБУ", – зазначається у звіті.

Як повідомлялося, Укрексімбанк завершив 2024 рік із рекордним прибутком до оподаткування – 5,9 млрд грн, що на 20,1% більше, ніж у 2023 році. Чистий прибуток становив 2,8 млрд грн, що на 16,1% менше ніж 2023 року через зростання податку на прибуток на 93% – до 3,1 млрд грн.

Теги: #прибуток #укрексiмбанк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 29.05.2025
Укрексімбанк планує досягти необхідного рівня достатності капіталу в 2025р.

Укрексімбанк планує досягти необхідного рівня достатності капіталу в 2025р.

15:17 22.05.2025
"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

"Укрнафтобуріння" у 2024р. отримало 1,19 млрд грн чистого прибутку

10:35 21.05.2025
МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

12:37 20.05.2025
"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

"Енергоатом" за I кв.-2025 отримав 12,15 млрд грн чистого прибутку

08:54 20.05.2025
Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

Приват, Ощад, Укрексім, Райффайзен та mono отримали найбільший чистий прибуток у І кв.-2025

20:02 19.05.2025
Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

20:31 06.05.2025
Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

Чистий прибуток ОТП Банку у І кв.-2025 зменшився на 24% - до 1,19 млрд

19:47 05.05.2025
ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

ПУМБ у I кв.-2025 знизив чистий прибуток на 27,2% – до 1,55 млрд грн

12:22 05.05.2025
Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

Приватбанк у І кв. збільшив чистий прибуток на 21,9% – до 16,9 млрд грн

12:40 01.05.2025
Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

Група "Нафтогаз" у 2024 р. збільшила чистий прибуток на 64%

ВАЖЛИВЕ

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

Оператори 5 країн домовилися про схему постачань американського ЗПГ із Греції в Україну

Україна не може підтримувати бізнес США і країн Європи з РФ під час війни – Зеленський

Російська економіка відчує наслідки санкцій у червні 2026р. – Зеленський

НКРЕКП спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор

ОСТАННЄ

Сьогоднішні власники валютних ОВДП не зможуть їх продати без змін Нацбанком його регулювання

Зеленський обговорив з міністром фінансів довгострокові перспективи України

АМКУ надав дозвіл на концентрацію 100% акцій ОГХК підконтрольним NEQSOL Holding ТОВ "Цемін Україна"

БЕБ підозрює 50 тис. ФОП у протиправних схемах, більшість з них - молодь

АМКУ оштрафував ДМЗ групи DCH Ярославського на 350 тис. грн за неподання інформації

Фармацевти звертаються до президента із закликом захистити реформу та зберегти прозорі правила на ринку

Власник "Київхліба" заснував власне аграрне підприємство і цьогоріч отримає перший врожай

Обсяги виробництва молока в січні-квітні на 4% менше минулорічних, експорт під загрозою через очікувані квоти ЄС

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо 8-го перегляду програми EFF

"Аврора" планує досягти $1 млрд виторгу в 2025 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА