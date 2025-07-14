Інтерфакс-Україна
Економіка
11:28 14.07.2025

ЄІБ може надати Укрексімбанку EUR100 млн для фінансування МСБ

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ЄІБ може надати Укрексімбанку EUR100 млн для фінансування МСБ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та державний Укрексімбанк (Київ) уклали Лист про намір підписати фінансову угоду в межах реалізації проєкту "Програма підтримки економічної стійкості ІІ" на загальну суму EUR100 млн для фінансування малого та середнього бізнесу (МСБ), зокрема в галузі енергоефективності та "зелених" технологій.

Як повідомив банк на своєму сайті у понеділок, Лист був підписаний 10 липня на Міжнародній конференції з відновлення України (URC2025). Передбачається, що угода відкриє українському бізнесу доступ до довгострокового фінансування на вигідних умовах.

Програма спрямована на покращення доступу малого та середнього бізнесу, а також компаній середньої капіталізації до джерел фінансування інвестиційних проєктів і потреб в обіговому капіталі.

У межах "Зеленої ініціативи" ЄІБ клієнти Укрексімбанку зможуть реалізовувати проєкти у сферах відновлюваної енергетики, підвищення енергоефективності та запровадження чистих інноваційних технологій.

Банк наголошує, що ініціатива сприятиме сталому економічному розвитку України, її інтеграції до економіки ЄС та виходу українських компаній на міжнародні ринки.

"Завдяки доступу до довгострокового фінансування компанії зможуть реалізовувати екологічно орієнтовані проєкти, модернізувати виробництва та впевнено інтегруватися до економічного простору ЄС", – зазначив голова правління Укрексімбанку Віктор Пономаренко.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 311,8 млрд грн.

Теги: #єіб #укрексiмбанк

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