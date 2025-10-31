ЄІБ розглядає фінансування проєкту забезпечення Миколаєва питною водою вартістю EUR70 млн

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт вартістю EUR70 млн, спрямований на забезпечення Миколаєва питною водою.

"Підпроєкт спрямований на відновлення доступу Миколаєва до питної води після серйозних пошкоджень його інфраструктури водопостачання внаслідок знищення російськими військовими Каховської ГЕС 2023 року. Реалізація підпроєкту принесе значну екологічну та соціальну користь, в тому числі покращення якості води, зниження рівня забруднення та підвищення енергоефективності", – йдеться в описі проєкту.

Крім того, на період будівництва інфраструктурних елементів будуть створені тимчасові робочі місця, зазначається у документі.

За інформацією на сайті банку, бенефіціарами фінансування є державні органи і компанії. Проєкт є частиною Програмою розвитку муніципальної інфраструктури України, започаткованої 2015 року з фінансуванням у вигляді рамкового кредиту в EUR400 млн.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року уряд досяг попередніх домовленостей з ЄІБ щодо залучення донорських коштів на будівництво водозабору з річки Південний Буг і магістрального водогону до Миколаєва.

ЄІБ працює в Україні з 2007 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Банк посилив свою фінансову підтримку, щоб допомогти зміцнити стійкість країни та відновити її інфраструктуру. Відтоді ЄІБ надав Україні EUR4 млрд фінансування.

Джерело: https://www.eib.org/en/projects/pipelines/all/20240382