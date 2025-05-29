Укрексімбанк планує досягти необхідного рівня достатності капіталу в 2025р.

Державний Укрексімбанк (Київ) очікує досягнення необхідного рівня достатності капіталу у 2025 році відповідно до оновленої Програми капіталізації на 2024–2026 роки.

"Відповідно до оновленої Програми капіталізації, банк зможе досягти дотримання необхідного рівня достатності капіталу у 2025 році", - йдеться в фінансовому звіті банку на перший квартал на його сайті.

Зазначається, що зменшення активів, зважених на ризик, стало результатом заходів, розпочатих банком у 2024 році та продовжених у 2025-му, а також постійного моніторингу їх реалізації, зокрема через щомісячні обговорення на рівні правління та регулярне звітування перед наглядовою радою щодо виконання Програми капіталізації та реструктуризації на 2024–2026 роки.

Підкреслюється, що протягом перших трьох місяців 2025 року Укрексімбанк перевищував цільові показники достатності капіталу, передбачені оновленою Програмою капіталізації, та дотримувався мінімально допустимих пруденційних нормативів, встановлених Національним банком України.

Згідно зі звітом, планування подальшої діяльності банку, в тому числі й за Програмою капіталізації/реструктуризації, спирається на затвердженому керівництвом Бізнес-плані розвитку 2025 року та розрахованих на 2026-2027 роки прогнозних показниках, які сформовано на основі нейтрального сценарію з урахуванням такого макропрогнозу на цей рік: річна інфляція – 9%, курс національної валюти – 47,5 грн/$1 на кінець 2025 року при середньорічному курсі 45,0 грн/$1.

Як повідомлялося, на початку 2024 року Національний банк заявив про необхідність докапіталізації Укрексімбанку, оскільки за базовим макроекономічним сценарієм на третій прогнозний рік регулятивний капітал банку прогнозувався на рівні мінус 7,472 млрд грн.

За даними НБУ, станом на квітень 2025 року Укрексімбанк займав третє місце за розміром загальних активів серед 60 діючих банків із показником 311,8 млрд грн. Чистий прибуток банку за підсумками першого кварталу 2025 року зріс на 26% – до 2,4 млрд грн.

Власний капітал фінустанови на цей же період збільшився на 17,6%, або на 1,9 млрд грн, – до 13,3 млрд грн.

Укрексімбанк заснований у 1992 році, єдиним його власником є держава.