Інтерфакс-Україна

Економіка

10:08 24.03.2025

ПУМБ та Укрексімбанк закривають низку своїх відділень

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ПУМБ та Укрексімбанк закривають низку своїх відділень

Правління Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) вирішило закрити свою філію у Краматорську, а Укрексімбанк (обидва – Київ) припинить діяльність двох відділень у Києві та Чернігові.

Як йдеться у повідомленні ПУМБ у системі розкриття інформації НКЦПФР, 31 березня 2025 року банк закриває свою філію у Краматорську, вул. Марата 10 , через військову агресію проти України.

За даними НБУ, станом на 1 січня цього року кількість структурних підрозділів ПУМБ становила 223.

Укрексімбанк, у свою чергу, закриває відділення у Києві на вул. Гмирі, 6 та Чернігові на пр-т Миру,7 з 25 березня. За даними регулятора, станом на 1 січня цього року кількість структурних підрозділів Укрексіма становила 46 порівняно із 47 торік.

Теги: #укрексiмбанк #пумб #закриття

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