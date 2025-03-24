ПУМБ та Укрексімбанк закривають низку своїх відділень

Правління Першого українського міжнародного банку (ПУМБ) вирішило закрити свою філію у Краматорську, а Укрексімбанк (обидва – Київ) припинить діяльність двох відділень у Києві та Чернігові.

Як йдеться у повідомленні ПУМБ у системі розкриття інформації НКЦПФР, 31 березня 2025 року банк закриває свою філію у Краматорську, вул. Марата 10 , через військову агресію проти України.

За даними НБУ, станом на 1 січня цього року кількість структурних підрозділів ПУМБ становила 223.

Укрексімбанк, у свою чергу, закриває відділення у Києві на вул. Гмирі, 6 та Чернігові на пр-т Миру,7 з 25 березня. За даними регулятора, станом на 1 січня цього року кількість структурних підрозділів Укрексіма становила 46 порівняно із 47 торік.